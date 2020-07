Vêtements : où partent les invendus des soldes ?

Les invendus des soldes, les fins de séries et les vêtements usagés arrivent dans les ports africains comme Abidjan en provenance d'Europe occidentale, de Chine ou d'Amérique du Nord. Cette friperie arrive en Afrique dans des milliers de bals et le continent en est le premier marché. Ces vieux vêtements inondent le marché africain et ont noyé l'industrie textile locale en détruisant des milliers d'emplois.