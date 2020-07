Vêtements : pourquoi les consommateurs n’achètent plus en boutiques ?

L'habillement est l'un des secteurs qui prend de plein fouet la crise économique découlant de la crise sanitaire. Malgré les soldes, certaines enseignes sont à la peine, et ce n'est pas nouveau. Les experts estiment que les dépenses vestimentaires des Français ont chuté de 15% en douze ans. Et le coronavirus a accéléré le mouvement.