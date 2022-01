Vêtements : pourquoi les marques françaises fabriquent au Portugal

Avez-vous dans votre dressing une chemise ou une robe made in Portugal ? Si ce n'est pas le cas, cela ne va peut-être pas tarder. Dans un atelier de Guimarães, au nord du pays, on coud, on découpe, on assemble à un rythme effréné. Le carnet de commandes ne désemplit pas. Ici, toutes les ouvrières touchent le SMIC portugais : 775 euros bruts mensuels. C'est bien moins que dans l'Hexagone, en Espagne ou en Italie, mais les marques de prêt-à-porter ne viennent pas seulement chercher ici une main-d’œuvre bon marché. Elles cherchent un gage de qualité, désormais couplé à des technologies de pointe. Une machine, par exemple, découpe les tissus grâce à un laser au millimètre près. Si l'atelier a pu se permettre d'acheter des outils révolutionnaires, c'est que les affaires vont bien grâce aux commandes venues de l'Hexagone. Parmi les collaborateurs de l'atelier figurent des enseignes de luxe ou de jeunes marques qui se sont lancées sur le Net. Toutes font produire des modèles uniques. Chrysoline de Gastines a lancé sa marque de prêt-à-porter en 2014. Depuis, elle fait produire 80% de sa collection au Portugal. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche