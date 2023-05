Vêtements, voitures, déco... Les Français boudent les couleurs !

Il n’y a pas si longtemps, nos vêtements, nos voitures et notre décoration étaient colorés. Aujourd’hui, tout est gris, comme dans un film en noir et banc. Postons-nous devant la gare, on voit défiler les couleurs, gris, beige, noir. Mais où est donc passée la couleur ? Quelques mètres plus loin, il y a des personnes qui osent la couleur. Que pensent-ils de notre style plutôt neutre ? Petit détail, elles viennent d’Italie, d'Allemagne et de Belgique. Mais d’où vient notre attrait pour le noir ? Avant, c'était la couleur des curés, des juges, des domestiques et des veuves, enfin, jusqu’en 1926. Puis, il y a eu une révolution, Coco Chanel et sa petite robe noire deviennent le symbole de l’élégance à la française. Et il n’y a pas que nos vêtements, nos intérieurs aussi deviennent monochrome. Un style scandinave, minimaliste, parfois proche de la maison témoin. Que sont devenus le salon bleu et les meubles bariolés de nos grands-parents ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Levesque, S. Vincent