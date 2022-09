Vétustes et énergivores : comment rouvrir les piscines ?

Bientôt une semaine que les 6 300 habitants de la Sainte-Pazanne (Loire-Atlantique) trouvent leur piscine porte close. Débordée par les prix de l'énergie, l'entreprise qui gère cette piscine publique a décidé de la fermer, comme une trentaine d'autres à travers l'Hexagone. Pour le maire de cette commune rurale, il est difficile d'avaler la pilule. La piscine la plus proche est à 12 km et n'a plus de créneaux pour accueillir des cours de natation. Cette situation aurait-elle pu être évitée ? Pour les piscines, la crise énergétique est un coup de grâce. Le Covid avait déjà fait chuter leur recette de 60 %. Alors, en plus des piscines fermées depuis des années, trop chères à entretenir, cet été, en pleine canicule, les fermetures se sont enchaînées dans tout le pays. Et Avignon, une ville du sud-est, a particulièrement fait parler d'elle. La commune a temporairement fermé quatre de ses cinq piscines municipales. Pour l'une d'entre elles, des travaux sont nécessaires pour pouvoir rouvrir. Or le prix de la rénovation tourne autour de 4,5 millions d'euros. Des coûts de réhabilitation auxquels beaucoup de communes ne pourront pas échapper. En cause, le plan 1 000 piscines lancé en grande pompe à la fin des années 60. Résultats, une piscine sur deux a aujourd'hui plus de 30 ans. Et c'est là où réside le problème. Pour faire face à la hausse des prix de l'énergie, il faut des installations moins énergivores, proposer plus d'activités au public. TF1 | Reportage D. Sitbon, H. Massiot, N. Hesse