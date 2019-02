Viande avariée : les boucheries concernées doivent alerter leur clientèle

Les images de vaches malades conduites dans un abattoir polonais ont choqué toute l'Europe. Les viandes ont été certifiées par un vétérinaire polonais et exportées dans treize pays européens. Sur notre sol, 795 kg ont été identifiés par le service du ministère de l'Agriculture, 513 kg détruits, 132 kg recherchés et 150 kg vendus. Les boucheries ayant vendu cette viande frauduleuse ont reçu l'obligation d'imposer une affiche demandant au client de retourner la marchandise. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.