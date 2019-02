Viande avariée polonaise : la totalité des lots incriminés retrouvée

Le ministère de l'Agriculture a déclaré ce samedi 2 février avoir localisé la totalité de la viande avariée importée chez nous depuis la Pologne. Cinq cents kilos ont été détruits et 150 kilos ont été vendus aux consommateurs à travers des boucheries. Les 145 kilos restants ont été identifiées chez des grossistes, des bouchers et des restaurants, principalement en Île-de-France et en Bretagne. Une partie des lots a été retirée du marché. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.