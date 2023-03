Viande de synthèse : quand la brochette sort de l'éprouvette

A priori, rien ne distingue les brochettes de poulet de la viande vendues dans une boucherie. Sauf la mention sur l'étiquette, "produit à Singapour". C'est étrange, voire suspect, puisque ce pays minuscule et totalement urbain, ne compte pas le moindre élevage de volailles. Alors le boucher a fait un peu de place pour ce qu'il appelle de la viande de culture. En clair, du poulet éprouvette, qu'il sert dans son restaurant. Dans un bâtiment discret se trouve en quelque sorte le poulet. Il faudra encore enfiler une autre combinaison stérile pour approcher d'assez loin la petite machine, où est actuellement produite la chair de poulet, à partir de cellules mises en culture. Pour se multiplier, les cellules-souches doivent baigner dans une sorte de soupe, un mélange d'oxygène, de protéines et d'hormones. Des hormones qui viennent parfois de vrais animaux. Le sérum fœtal bovin, extrait du fœtus de veau lors de l'abattage de la vache, c'est le secret inavouable de l'industrie. Il est très difficile de s'en passer. Mais c'est très cher et surtout contradictoire avec la promesse de produire de la viande sans tuer d'animaux. Pourtant, cela ne freine pas la ruée vers l'or. La même technologie permet en effet de produire de la chair de poisson, comme l'anguille japonaise. Le marché est potentiellement gigantesque, mais même les pionniers singapouriens des protéines de cultures ne produisent pas encore à l'échelle industrielle. TF1 | Reportage M. De Chevigny,