Viande des Grisons, comment bien la choisir

Le fromage est déjà chaud, la raclette affûtée, il ne manque plus qu'un ingrédient pour vous faire fondre de plaisir. Ce sont quelques rectangles de viande séchée, servis avec la plupart des plats dans ce restaurant montagnard, de la viande des Grisons. Elle est peu grasse, mais très salée, tout comme la facture. Dans les rayons des supermarchés, la barquette de dix tranches se vend entre 3,50 euros et 6 euros, presque cinq fois plus chères au kilo qu'un jambon blanc. Mais pourquoi ce prix, savez-vous vraiment ce qu'est la viande des Grisons ? Cette viande vient de la Suisse, d'une région en particulier, les Grisons. On part à la rencontre de l'un des producteurs les plus réputés du Canton avec cette question : que valent ces tranches de bœuf que l'on peut acheter au supermarché ? Ces deux viandes sont bien de la viande des Grisons séchées et emballées dans le Canton, en témoigne le logo IGP. En revanche, le bœuf des barquettes industrielles provient rarement de Suisse, mais d'autres pays européens. Il n'y en aurait pas assez. La viande des Grisons coûte cher car elle demande beaucoup de temps. TF1 | Reportage M. Desmoulins, Q. Trigodet