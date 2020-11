Viande végétale : que contient-elle vraiment ?

Dans vos rayons, dans vos assiettes, les produits végétaux sont partout. Les industriels tentent de séduire de plus en plus de consommateurs. Un Français sur cinq est flexitarien et réduit sa consommation de viande. L'offre a donc doublé en dix ans. Aujourd'hui, ces produits imitent les poissons, la viande ou le poulet. Face à la demande, il a fallu s'adapter. Éric Bouchenoire, meilleur ouvrier de France, chef exécutif du Dassaï, a par exemple ajouté des aiguillettes végétales à sa carte de plats à emporter. Un produit qu'il cuisine comme du poulet. Passée la réticence, il est aujourd'hui conquis. "Pour moi, il n'y a pas de différence. (...) Il y a une dizaine d'années, quand on avait goûté ce genre de produit, on avait l'impression de manger de la pâte molle. Aujourd'hui, la couleur est là, le goût est là", explique-t-il. Quel est le secret de ce produit consommé par plus d'un Français sur deux ? Dans vos assiettes, c'est le steak végétal que l'on retrouve le plus souvent. Pour connaître sa composition, nous sommes allés chez un des leaders du marché. Tout commence avec du soja français. Sa pellicule est retirée. Il est pressé pour obtenir des protéines de soja. Puis sont ajoutés les légumes propres à chaque recette : de la purée d'asperge verte, de la pomme de terre, des ciboulettes... Ces produits sont-ils bons pour notre santé ? Leur teneur en protéine est généralement inférieure à celle de la viande. Noté A par le Nutri-Score, "on pourrait se dire que c'est bon pour la santé", répond le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste. "Mais il a une petite astuce. On vous met le A en premier, parce que l'ingrédient numéro un de la plupart de ces plats, c'est quand même de l'eau", précise-t-il.