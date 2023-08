Victimes de la grêle : la galère de l'indemnisation

Le mercredi 12 juillet, un déluge de grêle s'abat sur la commune de Saillans. Il n'y a aucun blessé, mais des plafonds sont éventrés et certaines voitures sont méconnaissables. Six semaines après, le souvenir hante toujours les habitants et sur les toits, comme dans les maisons, rien n'a changé. En attendant, Robert et Jacqueline, sinistrés, n'ont d'autres choix que de vivre chez leur fils. Attendre est désormais le quotidien des sinistrés. Pour être indemnisé, leur assurance privée est leur seul moyen. Cinq semaines après le passage de l'expert chez Claude et Annie, ils n'ont toujours pas de nouvelle. Contrairement aux inondations, la grêle est exclue des critères de catastrophe naturelle. À Saillans, les bâtiments publics ont tous été touchés par les grêles, comme l'école, qu'on n'est pas certain de pouvoir rouvrir avant la rentrée. "On a un peu l'impression d'être seul au monde. Ce qui est très difficile ici, c'est la partie psychologique qui elle n'est pas prise en charge" , explique Dominique Balderanis, première adjointe au maire de Saillans, car il y a aussi la peur que la grêle frappe de nouveau. TF1 | Reportage G. Charnay, É. Nappi