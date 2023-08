Victoire contre l’Australie : les Bleus sont prêts !

Des sourires, de la joie, un stade en fête, et des joueurs qui ne quittent plus la pelouse du Stade de France, pour partager avec leur public la large victoire face à l’Australie. Cette rencontre, face à une des meilleures nations du monde, doit permettre aux Bleus de régler les derniers détails à douze jours de l’ouverture du Mondial. Les bars aussi se remplissent, comme à Paris, sans doute déjà un effet Coupe du monde. Des débuts timides, sûrement la peur de se blesser, à moins de deux semaines de l’ouverture du Mondial. Mais la France assure. Malgré deux essais australiens, les Français dominent et déroulent, pour s’imposer finalement, 41 à 17. “C’était un match de préparation, ça nous permet de nous roder, mais maintenant, on passe en mode compétition”, a réagi Fabien Galthié. Dans douze jours, les Bleus retrouveront le Stade de France, avec sans doute la même ferveur, en espérant les mêmes scènes de liesse. TF1 | Reportage C. Abel, m. Guénégan, I.Lyafori