Victoire de Joe Biden : la réaction du camp républicain

C'est l'image que l'histoire retiendra. Au moment où tous les médias annoncent la victoire officielle de Joe Biden, Donald Trump travaille son swing sur un terrain de golf et se laisse photographier avec une jeune mariée. Quelques minutes plus tard, il a tweeté avec aplomb : "J'ai gagné l'élection". Droit dans ses bottes, il n'a pas zappé Joe Biden, comme le veut la coutume. Acharné, il conteste toujours l'invalidité des votes par correspondance qui ont fait pencher le scrutin en sa défaveur. Pour l'instant, aucune preuve concernant ces irrégularités, pourtant nécessaire à ses avocats pour saisir la Cour suprême, n'a été présentée. Mais avant cela, il faudra convaincre les assemblées de chaque Etat où des litiges sont dénoncés et ouvrir une procédure judiciaire. Une stratégie hasardeuse et coûteuse. Quoi qu'il en soit, tous les recours devront avoir été examinés et tranchés avant le 8 décembre.