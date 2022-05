Victoire des alliés : un souvenir très présent

Après trois ans d'absence pour cause de covid, le public a renoué avec le 8 mai. Quelques centaines de personnes se trouvent le long du parcours pour tenter d'apercevoir le président réélu. Comme le veut la tradition, Emmanuel Macron remonte les Champs-Élysées, escorté par la garde républicaine. La flamme de la tombe du Soldat inconnu est ravivée. Puis, la sonnerie aux morts a retenti. Un 8 mai symbole de paix, mais qui coïncide cette année avec le retour de la guerre en Europe."Peut-être avec ce qui se passe en Ukraine, finalement, tout peut recommencer. Donc, ça me semble important d'être là", s'inquiète un homme. "Il y a des drapeaux français évidemment, mais c'est aussi une victoire européenne. C'est importantord'hui", a constaté un autre. Dans la foule, il a quelques Ukrainiens. Pour eux, ce 8 mai est tout aussi symbolique. "Ça me concerne. Aujourd'hui, nous sommes en guerre contre la Russie, notre ancien frère", a affirmé une Ukrainienne. Emmanuel Macron ne s'est pas exprimé dimanche matin, mais il y a ses attentions, ses gestes envers les militaires qui renvoient à son message d'une Europe unie et d'une France souveraine. Et puis, il y a quelques échanges qui rappellent qu'il y a un second mandat et des réformes à venir. Emmanuel Macron sera lundi à Strasbourg pour célébrer l'Europe. Le président y prononcera un discours axé sur la liberté et les valeurs démocratiques. TF1 | Reportage A. Etcheverry, M. Stiti, X. Boucher.