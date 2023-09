Victoire du XV de France : les Français rêvent en bleu

C'est une vibration qui parcourt le pays. Une émotion qui nous saisit, c'est une conviction. "Il faut leur faire confiance. Ça fait des années qu'ils nous font ça maintenant. Ils nous font peur et ils gagnent", lance un supporter. L'euphorie rend lyrique. Une victoire extatique. "On est revenus dans le match, mais comme des colosses. C'était exceptionnel". Les mots se mêlent, les émotions aussi. C'est le même ressenti, de Sanary (Var) jusqu'au stade, à Saint-Denis. "On a gagné ! C'était fantastique" ; "On sait que ce qui nous attend, c'est beaucoup plus loin que juste la victoire de ce soir", lancent des supporters. Dans les tribunes du stade, d'autres supporters sont touchés, les proches des joueurs, leurs amis et leurs parents. "Je sais que Reda, il a beaucoup travaillé. Il a beaucoup de mérites et il est là aujourd'hui. Je ne peux être que fière", témoigne Bouchra Khaladi, mère de Reda Wardi. Tout l'amour d'un pays pour les porter, peut-être jusqu'au trophée. TF1 | Reportage S. Millanvoye