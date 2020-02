Victoires de la musique : un carré très féminin a marqué la soirée

Cette année, les femmes ont brillé aux Victoires de la musique. Auteures, compositrices ou interprètes, elles ont conquis le public avec leurs registres bien à elles. Avec son style pop rock, Clara Luciani a été élue meilleure artiste féminine. Suzane et son son électro, eux, ont eu la révélation scénique. Avec plus de 500 000 albums vendus, Angèle a décroché le prix du meilleur concert. L'album révélation a été décerné à Pomme, un mélange d'acoustique et de folk. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.