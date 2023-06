Victor Wembanyama : le phénomène

À New York, dans son costume vert créé pour l’occasion, Victor Wembanyama vient d’être choisi par le club des San Antonio Spurs. Et à 2 500 kilomètres de là, justement à San-Antonio, au Texas, cette annonce électrise les fans. La salle est pleine, son nom sur tous les tee-shirts, son visage partout. La draft, c’est le moment où les équipes NBA recrutent les meilleurs jeunes basketteurs, américains ou étrangers. Et pour la première fois de l’histoire, le numéro un est Français. Entouré de ses parents, sa sœur et son frère, le jeune homme de dix-neuf ans vise désormais haut, devenir l’un des meilleurs de la ligue. Dès son passage sur le tapis rouge, caméras et appareils photo n’ont d’yeux que pour lui. Les supporters ont parfois fait des milliers de kilomètres pour assister au début d’une histoire qui promet d’être belle. C’est ce qu’on appelle la Wembamania. Il est arrivé lundi à New York et l’engouement autour de lui est incommensurable. Dans le métro, même les policiers s’arrêtent pour autographes et photos. Tout le monde le connaît déjà. TF1 | Reportage M. Derrien, S. Millanvoye