Vide-greniers : les bonnes affaires du printemps

En ces temps d'inflation, les chineurs étaient pressés de traquer les bonnes affaires. Avec dix jouets pour trois euros, il est difficile de résister. Ce dimanche matin, c'est la chasse au trésor. Une mère de famille repart avec une figurine en très bon état pour moins d'un euro. On trouve de tout : un snowboard pour cinq euros, un souffleur de jardin pour trois euros, le vide-greniers suscite parfois des envies d'achats. La satisfaction est décuplée, c'est le plaisir de la trouvaille. Pour les mordues de mode, c'est aussi l'occasion de trouver de belles pièces à moindre coût. Une famille a fait son ménage de printemps. Vêtements, jouets, décorations... elle se débarrasse de tout. Les acheteurs font des économies, les vendeurs un petit peu d'argent. A la mi-journée, la recette est plutôt bonne : "Je suis à 250 euros avec des petits prix, puisque les vêtements, je les vends à un euro. Ce sont de bonnes affaires. Les gens sont contents et nous, on est contents aussi parce que ça nous fait un petit peu de sous". TF1 | Reportage S. Boujamaa, D. Guido