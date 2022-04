Vidéo censurée : la fronde à Shanghai

En Chine, le confinement est strict et dure depuis un mois. Sur une vidéo amateure, des résidents, enfermés chez eux parce que positifs ou cas contact, tentent de forcer la barrière de leur immeuble tenu par des gardes. Colère exprimée aussi sur les balcons. En tout, ils sont 25 millions d'habitants confinés. Leur exaspération est exprimée dans une vidéo devenue virale. "On n'a pas de lits pour les malades… Quand on appelle, il n'y a pas d'ambulance. C'est ça la réalité"; "il n'y a pas d'eau à boire. Il n' y a rien à manger", peut-on entendre dans un extrait. D'autres dénoncent les conditions dans des hôpitaux construits à la va-vite, où ils manquent de couverture et de sanitaires. Cette vidéo a été censurée par les autorités. " A chaque fois qu'il y a un cas positif dans la résidence, on repart pour un délai de quatorze jours enfermés dans l'appartement. C'est d'une assez grande violence psychologique", confie une mère de famille française. A Shanghai où la population doit parfois se faire tester tous les jours, on a recensé samedi 26% de cas positifs supplémentaires, de quoi questionner sur la politique sanitaire menée jusqu'à présent dans la capitale économique de la Chine. TF1 | Reportage G. Bellec, S. Cherifi