Vidéos à caractère sexuel impliquant Benjamin Griveaux : qui sont les coupables ?

L'affaire Griveaux est en train de prendre un tournant judiciaire. Son avocat n'a pas encore déposé plainte ce samedi, mais il pourrait viser l'artiste russe, Piotr Pavlenski, qui a diffusé les images. Selon plusieurs avocats pénalistes, toutes les personnes ayant participé à cette diffusion pourraient également être ciblées. À noter que le fait de porter atteinte l'intimité de la vie privée est passible de deux ans de prison et d'une amende de 60 000 euros.