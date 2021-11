Vidéos "deepfake" : comment les identifier ?

Vous n'avez jamais vu ce discours d'Emmanuel Macron, dans la vidéo en tête de cet article. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un faux, d'une parodie réalisée à l'aide d'un "deepfake". Une technologie qui permet de remplacer le visage d'une personne amateur dans cet exemple par un autre visage, celui du président de la République. "Emmanuel Macron est beaucoup plus bronzé d'une manière générale que l'acteur de base. Donc, j'ai dû un peu réduire son bronzage", explique l'auteur de ce trucage qui reste anonyme. Pour réaliser un deepfake, il faut donner à un ordinateur une énorme quantité de photos d'un même visage pour lui permettre de l'apprendre. Un programme va ensuite calquer ce visage sur un autre même lorsque les lèvres ou les yeux bougent. "Tellement, la technologie est puissante, c'est certain qu'on ne pourra plus distinguer le vrai du faux d'ici quelques années voire d'ici quelques mois", reconnaît-il. Ces derniers temps, le nombre de ces trucages explose. La plupart d'entre eux sont humoristiques. Mais à part le côté comique du deepfake, il peut s'avérer moins drôle et plus inquiétant. Le trucage pourrait permettre de fabriquer de fausses informations et de faire dire à peu près n'importe quoi à un responsable politique dans le but de lui nuire. Alors, pour éviter ce genre de manipulation, certaines entreprises travaillent déjà sur la détection de ces visages reconstitués. À l'œil nu, les imperfections du visage sont invisibles, mais leur logiciel examine à la loupe les millions de petits carrés qui composent une image, les pixels. Faudra-t-il se méfier de ces trucages lors des prochaines élections ? Peut-on imaginer la veille d'un scrutin la fausse vidéo d'un candidat en train de faire un geste obscène pour lui faire perdre des voix ? Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.