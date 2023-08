Vidéosurveillance : nouvelle alliée des enquêteurs ?

Dans la rue, les commerces, les transports et même à la maison, il est difficile aujourd’hui d’échapper à leur œil. En trente ans, la vidéosurveillance s'est installée partout, dans les grandes villes comme à la campagne. Mais est-elle vraiment dissuasive pour les délinquants, efficace pour identifier les suspects, pour résoudre des enquêtes ? Jérôme Marchais, le maire d'une petite ville de 10 000 habitants à Vallet (Loire-Atlantique), s’est laissé convaincre. Le coût total pour les caméras et leurs infrastructures est de 140 000 euros. Pour l’instant elles n’ont servi qu’à identifier des voleurs de pneus, mais pour le maire, cela en valait le coup. Les caméras ont été positionnées en collaboration avec les gendarmes. Les images sont sauvegardées au bureau de la police municipale pendant un mois maximum et sont transmises aux forces de l’ordre, sur réquisition du procureur. Personne, sauf les enquêteurs, ne peut récupérer les bandes. Quant à l’effet dissuasif, il reste limité. Là où la délinquance va, de nouvelles caméras seront installées à Vallet. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Monnier, A. Dubail