Vie de bureau : place au "flex office" !

De nouvelles habitudes s'installent au travail. Adieu les bureaux fixes et les places personnalisées. Avec le "flex office", chaque employé doit chercher chaque jour un nouvel endroit où s'installer. Une initiative qui répond notamment au besoin de dynamiser les espaces de travail. Mais cette nouveauté convient-elle à tous les salariés ?