Ma vie de taxi : Jean-Marc, chauffeur de taxi à Marseille

Marseille compte plus d'un millier de taxis. Puisque la vie ne s'arrête jamais dans cette ville, beaucoup de chauffeurs travaillent la nuit. Chauffeur de taxi depuis 2014, Jean-Marc a choisi de travailler uniquement la nuit. Ses clients sont ceux qui sortent le soir, ceux qui travaillent tard et les voyageurs. En travaillant dix heures par jour, même les week-ends, il gagne entre 1 200 et 1 500 euros par mois. Bien servir des clients est son principal objectif. "Un client content est un client qui revient", dit-il. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/10/2018 présenté par Audrey Crespo Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.