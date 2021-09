Vie sauvage : les renards s’invitent en ville

Discrets, craintifs et parfois affamés, les renards roux sont des animaux sauvages. Ils sont pourtant de plus en plus aux portes des maisons. "Je sais qu'il faut protéger ces animaux mais qu'ils soient aussi près de nous en pleine ville, c'est un petit peu inquiétant", souligne Josette Avilaux, habitante de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne). Les renards chassent au moment où les villes s'endorment. À Joinville-le-Pont en région parisienne, l'homme et l'animal n'ont jamais été aussi proches. Cette présence silencieuse a été captée par une caméra infrarouge en août dernier. Les forêts et les parcs près des maisons sont leurs endroits préférés. Mais parfois, cela s'accompagne de nuisance comme ce trou béant sur une tombe dans ce cimetière à Chambourcy (Yvelines). À Celle-Saint-Cloud dans le même département, sept renards se sont aussi installés dans un quartier il y a six mois. Les volières et les poulaillers, de plus en plus présents dans les villes, constituent leurs cibles préférées. Une habitante a perdu vingt poules en quelques mois. Aujourd'hui, elle a décidé de vendre son poulailler car les renards sont devenus trop envahissants. Le renard est un opportuniste. Rongeur, poule, lapin... Il trouve ses proies facilement dans les villes. Pour Cécile Grimaldi, spécialiste de la faune sauvage, il ne faut pas les nourrir et rester à distance pour éviter la contamination. Les renards ne sont pas considérés comme des animaux nuisibles et leur nombre reste constant en France.