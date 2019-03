"Ma vie", le septième film de Xavier Dolan

Xavier Dolan réalise des films depuis ses vingt ans. Pour ses trente ans, le réalisateur canadien raconte son enfance dans "Ma vie", son septième long-métrage. Au programme, un casting cinq étoiles avec notamment de John F. Donovan, Kit Harington et Natalie Portman. Un succès qui ne se dément pas auprès de ses fans à Paris, lors de l'avant-première. A 30 ans, Xavier Dolan est l'un des rares réalisateurs à déclencher de telles effusions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.