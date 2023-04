Vienne : une tornade soudaine et dévastatrice

La mini tornade a traversé le centre du village de Saint-Jean-de-Sauves, un peu avant dix heures, alors qu’un petit marché se tenait sur cette place. Son arrivée a été soudaine et violente, la jeune poissonnière est sous le choc, comme son ami qui tient la boucherie. Le vent a soulevé le toit du bâtiment. D’un côté, des ardoises se sont envolées, de l’autre, le mur s’est fissuré. Un phénomène court, très localisé qui n’a fait aucun blessé. Pour les pompiers, il est prioritaire de sécuriser les bâtiments. Le Lieutenant-colonel Didier Nicolleau, du service départemental d’incendie et de secours de la Vienne (SDIS 86), dit que les éléments de toitures ne sont pas stables, car ils ont été retournés. Qu'avec des coups de vent comme celui de cet après-midi, ils pourraient être arrachés encore davantage, s’envoler vers des habitations à l’arrière et faire des victimes. En réalisant les dégâts causés par ce phénomène traumatisant, les habitants de la commune sont désemparés en ne sachant quoi faire. Toute la journée, les pompiers ont redoublé d’efforts pour effacer les traces de ce coup de vent. TF1 | Reportage C. Madronet, P. Schély