Viens chez moi : j'habite dans mon garage

Dans nos garages, on stocke souvent des outils de bricolage, comme dans l'atelier, à l'image. Mais méfiez-vous des apparences, un garage peut en cacher un autre. La grande maison de Matthieu Van Bockstael, des Yvelines, possède une cinquième chambre. Comme chez de plus en plus de Français, chez eux, la voiture reste dehors. L'ancien garage est devenu une pièce tout confort. La famille a investi 3 000 euros pour refaire la chambre de treize mètres carrés. Une simple déclaration de travaux a suffi, pas besoin de permis de construire en dessous de 20 mètres carrés. Jérôme Muffat, cofondateur & président de Renovation man, a rénové une dizaine de garages depuis le début de l'année. C'est une activité en pleine croissance, car de moins en moins de Français peuvent acheter plus grand. Chambre, bureau ou salle de sport, la possibilité de transformation est infinie. Des magazines de décoration et des sites spécialisés surfent sur la mode du garage aménagé. Mais en Normandie, c'est une pièce sans nul pareil. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Delaubert, C. Blampain, S. Deperrois