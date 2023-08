Viens jardiner dans mon potager !

À Toulouse (Haute-Garonne), l'îlot de nature et de tranquillité de Renaud a de quoi faire rêver de nombreux Toulousains. Depuis quelques mois, il y accueille Céline. Fille d'agriculteur, désormais logé en appartement, elle rêvait de mettre la main dans la terre. Cette rencontre a été rendue possible grâce à Chantal Perdigau, fondatrice de "Savez-vous planter chez nous.com". L'idée d'un site de rencontre de nouveau genre lui est venue, il y a une dizaine d'années, après une discussion. Il n'y a aucune transaction financière ni entre les cojardiniers ni avec le site qui les met gratuitement en relation. L'idée avait tout pour séduire Renaud, quelque peu dépassé par son potager. Au fil des ans, le cojardinage révèle son autre dimension. Très conviviale, Tassadit, cojardinière propriétaire, a fédéré autour d'elle une bande de copines. Elle cultive les relations, ses cojardinières, son potager et ses fleurs. Et quand vient le moment de partager la récolte, nul n'a besoin de calculatrice. Il n'y a pas de règle, chacun peut prendre ce qui lui convient. L'implication régulière mais sans contrainte des cojardiniers fait le succès de la formule. Elle a déjà séduit plus de 10 000 personnes. TF1 | Reportage M. Croccel, J. Clouzeau