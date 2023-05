Vietri Sul Mare : le culte de la céramique

Accrohés à la roche, les villages de la côte amalfitaine disposent déjà naturellement d’un plaisant terrain de jeu. Sans vis-à-vis, avec la mer servi sur un plateau. Mais Vietri sul Mare a tenu à se distinguer de ses voisines. Impossible de passer par là sans remarquer la pointe de son clocher, majolique bleue et jaune mélangés. Deux coupoles colorées comme petite singularité, ce serait déjà suffisant pour s’arrêter. Mais au fil de la balade, de détail en détail, on découvre que tout ici, est céramique. Carreaux, assiettes, incrustées sur les murs, vastes épopées historiques ou simple numéro de maison, pots de fleurs, jardinière et jusqu’aux bancs publics. La fierté de 7 500 habitants, largement partagée sur les réseaux. Photogénique à souhait, Vietri sul Mare a gagné ses galons à l’international, notamment, grâce au vaste escalier qui serpente au cœur du village, et où les touristes viennent s’offrir un bain de couleur. Une trentaine de boutiques se disputent donc notre attention. Motifs citron pour faire honneur à la région et souvent déclinés en objet auquel vous n’auriez tout de suite pas pensé. Un savoir-faire qui a occupé jusqu’à 17 usines dans le petit village. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Leenknegt, R. Reverdy