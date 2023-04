Vieux bâtiments : réutiliser plutôt que démolir

Cela réclame un peu de muscle : onze mètres de verre et d’acier à pousser, trois tonnes pour chaque porte. Mais aujourd’hui, quelle fierté ! Niché au cœur de la forêt de Meudon, celui qu’on appelle le Hangar Y brille comme un sou neuf, avec autour de lui un parc qui termine de se dessiner et des œuvres contemporaines, déjà livrées pour faire de ce lieu un incontournable du tourisme dans la région. Il a fallu deux ans de travaux pour permettre à cet ouvrage historique, bâti pour l’exposition universelle de 1878, de retrouver des couleurs. Une démarche guidée par la volonté de préserver un monument historique, laissé à l’abandon pendant des dizaines d’années, un trésor industriel, mais qui répond aussi à d’autres impératifs. Dans le cabinet d’architecte que nous avons visité, 95 % des projets sont aujourd'hui des réhabilitations et il n’est toujours pas question de sauvegarde du patrimoine. Qu’importent les qualités du bâtiment, la réhabilitation serait toujours préférable à l’équation démolition-reconstruction. TF1 | Reportage F. Leenknegt, M. Gatineau