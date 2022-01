Vieux objets : gare au radium dans les greniers !

À l'intérieur d'une boîte en fer, bien protégé, un petit objet pour le moins intrigant. Une vingtaine de cm à peine, plutôt jolie, mais ne vous fiez pas aux apparences. La fontaine à radium dans le reportage en tête de cet article a été découverte dans un grenier. Presque centenaire, elle reste radioactive et potentiellement dangereuse. "Une fois protégée, on va mettre la source dans un emballage fermé pour éviter que la contamination puisse se disperser", explique Laurent Cronimus, assainissement et récupération des objets historiques radioactifs de l'Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires (Andra). Équipement obligatoire avant de démonter l'objet pour isoler la partie radioactive et commencer un processus de décontamination. Au début du 20e siècle, le radium et ses propriétés supposées curatives ont suscité un engouement considérable. Symbole de modernité et de bonne santé, il est utilisé dans les objets du quotidien. Ce témoin d'une époque va rejoindre le musée Marie-Curie. À l'époque, le radium était mélangé à l'eau à consommer ou à verser dans son bain, d'où le terme fontaine à radium. Ces objets contaminés sont encore très présents dans les greniers des particuliers. Le radium a été finalement reconnu comme dangereux après guerre et interdit. Sa radioactivité reste mesurable durant des milliers d'années. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Claudepierre