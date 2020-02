Villa Majorelle : la redécouverte d'une splendeur de l'Art nouveau

Pousser sa porte ornementée, c'est s'offrir un bond dans le passé et découvrir l'ébéniste Louis Majorelle à travers sa maison exceptionnelle. Achevée en 1902, elle était devenue la vitrine de l'entreprise familiale, mais surtout, Majorelle y a invité ses amis artistes pour créer un décor Art nouveau du sol au plafond. En attendant la restauration de certaines pièces, les visiteurs pourront la découvrir dès samedi matin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.