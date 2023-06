Villa Perrusson : le palais de la céramique

C'est une demeure qui attire tous les regards. Une villa de son époque. La belle époque, la fin du 19ème siècle, où la prospérité et la gaieté sont de mise. La céramique est à la mode, elle décore les façades, colore les toitures. En 1869, Jean-Marie Perrusson fait construire une maison pour loger toute sa famille, à quelques mètres de son usine de céramique. Une idée de génie. En clair, il va orner sa villa avec toutes les productions de sa propre usine, transformer son habitation en vitrine, sa villa en outil marketing. Une sorte de catalogue grandeur nature, qui ne s'arrête pas à l'extérieur de la villa. À l'intérieur aussi, il faut leur en mettre plein la vue. Du sol au plafond, en passant par les murs. Les couleurs et les styles s'entremêlent, toujours en situation, les produits maisons s'affichent partout. Le client est roi, mais le message est clair. Depuis presque dix ans, une vingtaine de pièces ont été restaurées par le nouveau propriétaire, mais aussi toutes les façades, les tuiles. Les ornements ont retrouvé tout leur éclat. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Dupont, V. Pierron