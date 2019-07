Village de Vérargues : d'une canicule à l'autre

Lors de la précédente canicule, un record de chaleur a été battu en juin à Vérargues, dans l'Hérault. Les températures y ont atteint 46°C. À quelques jours d'un nouvel épisode torride, les habitants sont un peu fébriles. Ils sont inquiets et craignent une répétition du phénomène. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.