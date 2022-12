Village franco-britannique : entente cordiale avant match

À Abjat-sur-Bandiat, l’équipe d’Angleterre a ses supporters. Nous sommes pourtant en plein cœur du Périgord (Dordogne), footun village où les Français et Britanniques se mélangent. Ce samedi, parler foot devient presque un sujet politique, comme le souligne Steward Edward, premier adjoint au maire. Même s'il est Anglais, il préfère que la France gagne. Avec près de 20 % d’habitants britanniques, pas question de mêler le sport et les affaires pour les commerçants. Et depuis une semaine entre Français et Anglais, on se taquine par message. Dans le pub du village, Français et Anglais se réunissent pour le match. Moins diplomate, le patron pronostique 4 - 0 pour la France. Les mouchoirs sont prêts, mais on ne sait pas encore qui devrait être consolé. TF1 | Reportage Y. Chambon, N. Forestier