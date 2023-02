Village : le retour des épiceries

Au cœur du village de Maclas, dans la Loire, s'il y a toujours une épicerie, c'est grâce à Sophie et David, arrivés un peu par hasard il y a cinq ans. Ce commerce de proximité est indispensable. "Vival" est une franchise d'un grand groupe de grande distribution. Le couple reverse 75 euros par mois pour bénéficier des produits et de la notoriété de l'enseigne. Un modèle qui leur a réussi. Le chiffre d'affaires du magasin a doublé depuis la reprise. L'année dernière, ce même groupe a ouvert pas moins de 900 magasins de proximité à la ville comme à la campagne. Pourtant, une petite commune sur deux ne dispose plus d'aucun commerce du quotidien. Face à ce constat, le maire d'Arbonne-la-Forêt (Seine-et-Marne), avait l'obsession de recréer du lien dans sa commune avec une idée originale : une épicerie participative. Cette dernière a vu le jour il y a deux ans dans les locaux municipaux. Les adhérents sont tout à la fois, habitant du village, client et bénévole. Grâce à ce bénévolat de deux heures par mois, les produits sont vendus sans marge et donc à moindre coût. Les nouveaux commerces de proximité s'appuient au maximum sur les producteurs locaux. Les produits issus de circuits courts sont partout et les services proposés multiples. TF1 | Reportage L. Attal, B. Poizeuil