Village ukrainien occupé : la vie sous tutelle russe

L'encerclement de Marioupol a commencé sur des collines enneigées à 20 km de la ville. Nos envoyés spéciaux ont suivi les chars russes dans leur progression. Ils sont partout. Il y a encore quelques jours, toutes ces terres étaient contrôlées par les militaires ukrainiens. Ils ont fui en abandonnant leurs tranchées. La zone est entièrement minée, alors notre équipe a suivi avec précaution les sillons laissés par les pneus des véhicules blindés. Sur une route défoncée, un hameau ukrainien a été détruit par les frappes. Mais déjà, des tirs résonnent au loin. Des canons motorisés sont posés non loin de ce village, prêts à faire feu. L'objectif des russes est de reprendre tous les villages au nord, à l'est et au sud de Marioupol. Des soldats russes établissent leur base. Ces hommes affirment à notre équipe qu'ils ont le moral pour continuer la bataille. Les rues sont vides. Les rares habitants que nous croisons sont inquiets. Il n'y a plus de gaz, plus d'électricité. Les séparatistes et les Russes se sont installés dans le village avec leurs blindés. Ils vivent dans les maisons des habitants qui sont partis et ils sont prêts pour une autre avancée militaire en direction de Marioupol. TF1 | Reportage L. Boudoul, G. Parrot