Villages anéantis : ils ont besoin de tout

Une famille, la plus touchée du village, se retrouve pour la première fois depuis le séisme. Aïcha n'était pas là vendredi soir, loin de ses proches, à une heure de Talgjount. Toutes les maisons de la famille Mouzoun sont tombées, sauf une. Malgré les dangers, c'était important de constater les dégâts par elle-même. Dix personnes sont mortes à Talgjount. Il n'y a plus de victime à sauver. Cet après-midi, les secouristes, les militaires sont surtout là pour lister les besoins et soutenir la population.Un peu plus loin, un peu plus tard, ils ont réussi à réparer un tuyau, mais l'eau manque, comme plus haut dans la montagne. Sur une route du Haut Atlas, des engins aident aux passages des ambulances et aux véhicules des Marocains de Taroudant, d'Agadir qui viennent aider les plus éloignés. C'est la solidarité entre les habitants des plaines et ceux des montagnes. Il faut même pousser des lourds chargements dans des pentes abruptes et si difficiles d'accès. Il y a urgence pour arriver avant la nuit. TF1 | Reportage Y. Hovine, L. Gorgibus, F. Maillard