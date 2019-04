Villages fleuris : les dessous d'un label

Le label "Ville et village fleuris" est un insigne délivré par un conseil national, qui dépend du ministre de l'Économie. Préservation de la biodiversité, propreté des rues, qualité de la voirie... Celui-ci compte au total 60 critères extrêmement variés. En cinq ans, 600 communes supplémentaires ont reçu la distinction. S'il pousse certaines municipalités à améliorer la qualité de vie, pour d'autres, il est trop exigeant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/04/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.