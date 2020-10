Villages isolés dans les Alpes-Maritimes : une transhumance en urgence

Après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, les éleveurs ont eu très peur pour leurs bêtes. Il a fallu redescendre en urgence des troupeaux coincés dans les alpages. Une transhumance beaucoup plus compliquée que d'habitude. La circulation des trains a été bloquée pour l'occasion. Une inquiétude en moins, même s'il faut garder un œil sur chaque brebis perchée au-dessus des villages sinistrés.