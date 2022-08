Villages touristiques : les fontaines à l'arrêt

Depuis quelques jours, Pernes-les-Fontaines ne porte plus si bien son nom. Les 41 fontaines du village sont à sec. Pour les touristes, le circuit est beaucoup plus moins bucolique. "On espérait qu'il y en ait au moins une de rempli", évoque l'une d'entre eux. Mais, il faudra se contenter des cartes postales, car la commune est située dans le bassin de la Nesque, une rivière classée en situation de crise pour la sécheresse. Cela implique de nouvelles restrictions, le préfet a fermé tous les robinets des fontaines. C'est une situation inédite, qui, couplé à la canicule, pèse cette année 2022, à l'activité touristique. La chaleur est écrasante, avec une sécheresse qui se constate à la campagne, dès la sortie du village. À quelques kilomètres de là, nous voici à Fontaine-de-Vaucluse, célèbre pour son gouffre. Après 20 minutes de marche, c'est la stupeur pour cette habituée. "J'étais là le 26 juin, l'eau était au niveau de la pierre et là, il n'y a plus rien du tout", s'étonne-t-elle. Faute de précipitation, la source est aujourd'hui au plus bas. Dans le village, le débit de la Sorgue atteint lui aussi, un seuil critique et l'inquiétude grandit pour les habitants d'une région, en général plutôt épargnée par le manque d'eau. TF1 | Reportage M. Perrot, P. Fontalba