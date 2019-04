Ville de demain : des fruits et légumes à domicile

Un architecte belge, spécialiste de l'autosuffisance, a créé une ville entièrement cultivable et cultivée. Ceci afin d'avoir des fruits et légumes frais à domicile. Pendant l'hiver, ce sont les entrailles de la terre qui seront utilisées, avec des serres souterraines. Pour l'éclairage, un concept londonien prévoit l'utilisation des énergies dégagées par les piétons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.