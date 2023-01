Ville et campagne : la nouvelle tasse de thé des Français

Encore quelques jours de patience et Véronique va pouvoir réaliser son rêve d'enfance : ouvrir son propre commerce, un salon de thé. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle s'y voit déjà. Le pari s'avère très audacieux. Le salon est situé au beau milieu d'un village de 1 300 habitants, dont la majorité est plus habituée à prendre son café au comptoir, plutôt qu'assise au coin du feu. S'il était un temps réservé aux grandes villes et à une clientèle plutôt aisée, depuis quelques années, les salons de thé retrouvent une deuxième jeunesse, comme si l'ambiance, un peu surannée faisait vendre. C'est en tout cas la conviction de Jean-François Feuillette, à la tête de 53 boulangeries et salon de thé. Son idée est d'investir les zones périphériques, là où d'ordinaire, vous ne trouvez que des enseignes de restauration rapide ou encore des bâtiments industriels. Il propose des prix accessibles, comptés trois euros le thé et entre quatre et cinq euros pour des pâtisseries maison. Ce qui est suffisant pour attirer des joueurs de cartes invétérés ou encore les télétravailleurs gourmands. La chaîne compte ouvrir 18 nouveaux salons de thé, d'ici à la fin de l'année. TF1 | Reportage C. Diwo, K. Caignoux