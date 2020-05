Ville ou village : des stratégies de déconfinement différentes

En fonction de leur situation, les communes de l'Hexagone ont préparé la sortie du confinement. À Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne), alors que des masques seront distribués à la population, les écoles resteront fermées. La maire ne veut prendre aucun risque sur le plan sanitaire, mais a également évoqué un manque de moyens humains et financiers. Une décision qui contraste avec celles prises à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) et à Orléans (Loiret). Leurs élus ont opté pour la réouverture des écoles et la reprise des activités économiques.