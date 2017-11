Francheville : une école expérimente une méthode qui renforce la concentration des élèves en classe

La perte de concentration des élèves en classe inquiètent les enseignants français. Elle est en effet causée par la multiplication des écrans tablettes et smartphones. Ainsi, certains établissements scolaires ont décidé d'expérimenter des cours d'attention. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.