Villeneuve-Saint-Georges : les rues ont été transformées en étang

Coincée entre les crues de l'Yerres et de la Seine, la petite commune de Villeneuve-Saint-Georges est l'endroit où les pompiers sont le plus intervenus depuis une semaine. Chaque jour, une dizaine d'habitants doivent être évacués. Ici, le bateau pneumatique est le seul moyen de transport car les eaux ont atteint un niveau considérable. Dans les rues, on n'aperçoit plus que les toits des voitures. Pour faire face à la multiplication des interventions, les effectifs de la brigade spécialisée dans le secours nautique ont été renforcés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.