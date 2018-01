Villeneuve-Saint-Georges est toujours sous les eaux, les riverains sont exaspérés

La vie quotidienne de ceux qui sont touchés par la crue devient difficile. Les habitants de Villeneuve-Saint-Georges sont dans le noir depuis le soir du 27 janvier 2018. La plupart d'entre eux ont été évacués dans des gymnases et ne peuvent toujours pas rejoindre leurs domiciles. Malgré la montée des eaux, certains refusent de sortir de leur maison car ils craignent les vols. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.