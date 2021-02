Villes : elles soignent leurs entrées

Près d'Orléans, l'entrée de la ville de Saran (Loiret), ressemble à une forêt de panneaux publicitaires en alignement de locaux commerciaux et surtout beaucoup de véhicules. Elle manque de verdure. Alors, comment faire de ces zones commerciales un décor moins laid ? La municipalité de Saran tente d'abord de rendre cet espace plus respirable. Trottoirs élargis pour les piétons, nouvelles pistes cyclables, le nouveau visage de l'entrée de ville doit être plus accueillant et plus vert. C'est même devenu une obligation pour les enseignes qui s'y installent. Elles doivent mettre en avant l'aspect environnemental du bâtiment. De l'autre coté de la route, cette zone désaffectée depuis douze ans, plutôt que des bâtiments commerciaux, ce sont des logements et des jardins publics qui vont sortir de terre. Dans le Vaucluse, Camaret-sur-Aigues soigne aussi les abords de la commune. Le point d'entrée du village est stratégique. Il doit donner envie aux touristes de s'arrêter. Auparavant, on arrivait ici par un virage trop serré, des maisons abandonnées qui ne donnaient pas envie d'en voir plus. Le maire a racheté les terrains et repensé l'ensemble. L'aménagement a coûté 1,2 euros à la municipalité. Jusqu'à présent, beaucoup d'élus se sont penchés sur leurs centre-villes. Mais, ils s'aperçoivent aujourd'hui de la nécessité de soigner également le seuil de leurs communes.