Deux villes imposent le stationnement payant pour les deux-roues

C'est une première en France. Deux villes de la région parisienne, Charenton-le-Pont et Vincennes, lancent le stationnement payant pour les scooters et les motos. Les motards devront dorénavant passer à l'horodateur comme n'importe quel véhicule motorisé. Cette mesure permettra de lutter contre les incivilités et de mieux gérer l'espace public.